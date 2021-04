200 motards en colère de la Loire manifestent ce samedi contre le contrôle technique obligatoire

Le parking d'Auchan Villars (Loire) était envahi de motos ce samedi 10 avril. 200 motards en colère s'y sont donnés rendez-vous avant de se diriger vers Lyon.

Un rassemblement à l'appel de la Fédération française des motards en colère (FFMC) pour protester contre le projet de contrôle technique pour les deux-roues motorisés. Une directive européenne qui imposera en 2022 ce contrôle dont il étaient jusque là exemptés.

Dans un communiqué, la FFMC explique que "malgré un vote « NON » à l’assemblée nationale et au Sénat français, bien que la France ait défendu ce « NON » au parlement européen, la directive 2014/45/UE a été votée et préconise une mise en place d’un CT moto à compter du 1er janvier 2022".

Le but de la directive européenne est de réduire les accidents de la route. Un argument contesté par la FFMC qui assure de son côté que seulement 0,3 % des accidents mortels sont dus à un mauvais entretien de la moto.