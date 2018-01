Yonne, France

Ils ne sont pas passés inaperçus : samedi après-midi, plus de 200 motards et quelques voitures ont défilé, klaxons dehors, sur les départementales de l'Yonne. Passant par Auxerre, Appoigny, Chemilly-sur-Yonne, Seignelay et Chablis, ils se sont rassemblés à l'initiative du collectif "Colère 89", crée il y a quelques semaines sur Facebook.

Manifester pour exprimer un ras-le-bol général

Le mot d'ordre de la manifestation ? "Vous en avez marre : c'est maintenant". Maxime, Auxerrois de 22 ans : "On en a ras-le-bol de toutes les lois qui sont pondues, on n'en veut pas !" Pêle-mêle : la limitation à 80 km/h de la vitesse sur les routes secondaires, mais aussi "les péages urbains, la hausse du pris de l'essence..." détaille-t-il. "L'état des routes, qui est déplorable pour les motos, le contrôle technique imposé pour les motos, on n'en veut pas non plus", complète Catherine, quinquagénaire venue de Vermenton.

Un mouvement d'ampleur nationale

A l'heure où nous écrivons ces lignes, le groupe "Colère 89" compte environ 1 900 membres. "Pour l'instant, on montre juste qu'on peut se mobiliser rapidement", explique Maxime. "Mais on ne va pas s'arrêter. On va se rassembler régulièrement, jusqu'à ce qu'il y ait des réactions." La manifestation de samedi s'est déroulée sans incident, relatent les forces de l'ordre qui entouraient le convoi.

Ailleurs en France, de très nombreux départements ont eux aussi vu naître ces collectifs sur les réseaux sociaux. Selon les administrateurs, tous départements confondus, "Colère 89" compterait pour l'heure entre 70 et 75 000 membres.