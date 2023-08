Feria de Béziers : 200 musiciens dans les rues

En vous promenant dans les rues de Béziers, vous les avez forcément croisés, entendus. Ces groupes de bandas et peñas qui sillonnent le cœur de ville pour animer la feria 2023. Quelque 200 musiciens ont été mobilisés par la mairie. Ils font partie de 12 groupes musicaux. Tous ont leur style, leur originalité, leur histoire, leur expérience, et certains leur particularité.

Comme la banda de Limos en provenance de Limoux, proche de Carcassonne dans l'Aude, connue pour son carnaval et son vin. Ils sont une vingtaine à jouer dans les rues biterroises. Le plus jeune d'entre eux n'a que 13 ans, le plus âgé 25 ans. Tous sont des passionnés de musique. Une bande de copains qui s'est agrandie avec le temps et qui partage la même passion avec comme seul désir de vous faire danser aux rythmes des percussions, cuivres et vents.

En 2022, la banda de Limos a remporté le concours de bandas organisé à Béziers, leur permettant ainsi de revenir cette année. Le groupe enchaîne depuis les déplacements : pas moins de 80 dates un peu partout en France. À sa création en 2019, Florian, l'un des créateurs, avait 15 ans. La petite troupe s'est agrandie depuis. Ils sont 30 musiciens issus des écoles de musique de Limoux, Quillan, Castelnaudary et Bram.

Si vous les croisez, vous ne pourrez qu'être étonné par leur jeune âge, leur dynamisme, leurs styles musicaux et la joie qu'ils transmettent. Le public, avec ses applaudissements, sait les remercier. À écouter sans modération.

