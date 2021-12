"Je galère à boucler mes fins de mois" : 200 oubliés du Ségur de la santé à Mont-de-Marsan

C'était une mobilisation à l'appel du syndicat CGT. Environ 200 "oubliés du Ségur" se sont rassemblés devant la préfecture des Landes à Mont-de-Marsan ce mardi 7 décembre. Dans le cortège, plusieurs corps de métiers du médico-social représenté, comme les éducateurs spécialisés. "On a été en première ligne pendant toute la période du Covid, mais aura pas le droit à la prime Ségur. Sachant que la dernière augmentation qu'on a eu c'était 2 centimes par point l'année dernière. Donc pour moi c'était une augmentation de 6 euros", déplore Fabienne Popelier éducatrice spécialisée à l'Adapei des Landes au syndicat CGT. "Au bout de 10 ans de métier, je suis payé 1500 euros, je galère pour boucler mes fins de mois", décrit Julien un autre éducateur spécialisé.

Un entretien à la préfecture

Plus tôt dans la matinée, des représentants syndicaux se sont entretenus avec le cabinet de la Préfète des Landes. "On a abordé les conditions de travail alarmantes dans certains établissements, la perte de pouvoir d'achat, et on a alerté des risques de la nouvelle convention collective", explique Frédéric Desbeaux.

Le Ségur de la santé avait abouti l'été 2020 à une hausse de rémunération de 183 euros par mois pour les personnels des hôpitaux et des maisons de retraites.