200 personnes à Pau à la manifestation pour le droit à l'IVG

Près de 200 personnes ont manifesté, ce lundi soir place Clemenceau à Pau, pour la préservation du droit à l’avortement. Les manifestants réclament son inscription dans la Constitution. Aux États-Unis, ce droit a été révoqué dans plusieurs États, la semaine dernière, suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis le 24 juin 2022. À Pau, les manifestants ont brandi des pancartes et chanté des slogans en faveur de l’IVG (l’interruption volontaire de grossesse).

"Rien n'est acquis"

Plusieurs personnalités associatives et politiques ont d'abord pris la parole devant la foule pour rappeler la lutte qui a mené en 1975 à la loi Veil qui a autorisé officiellement l'IVG en France. "Ce combat doit continuer car rien n'est acquis", a rappelé au micro un membre du planning familial.

Dans le rassemblement, une majorité de jeunes femmes qui se disent choquées par la décision américaine : "Tout est toujours à conquérir finalement. On pensait ce droit acquis mais la preuve que non. Même ici chez nous, nous devons rester vigilants", affirme une trentenaire qui explique avoir avorté, il y a huit ans, à l'hôpital de Bordeaux dans des conditions très difficiles. "On m'a montré une photo de l'échographie, on m'a fait écouter le cœur du fœtus, on a tout fait pour me faire renoncer. Il faut lutter pour améliorer l'accompagnement des femmes."