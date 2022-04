200 personnes à Quimper contre l'extrême droite

200 personnes se sont retrouvées ce samedi à Quimper pour protester contre l'extrême droite, à l'appel de plusieurs syndicats et associations. Cette mobilisation à une semaine du second tour de la présidentielle entendait porter des revendications de justice et d'égalité.

A une semaine du second tour de la présidentielle, 200 personnes se sont rassemblées place de la Résistance à Quimper contre l'extrême droite. Un appel lancé moins de 48h plus tôt par plusieurs syndicats et associations, parmi lesquels La Ligue des Droits de l'Homme, Solidaires et le FSU. Des drapeaux du PCF et de la France insoumise flottent également dans le cortège quimpérois.

20 ans après le choc du 21 avril 2002

Parmi les personnes présentes, beaucoup se rappellent du choc du 21 avril 2002. C'est le cas de Daniel. Une pancarte "No pasaran" ("Ils ne passeront pas !" en espagnol, célèbre slogan politique de la résistance antifasciste, NDLR) à la main, il avait déjà manifesté en 2002, "mais aussi en 2017." A ses côtés, Annie. "On résistera jusqu'au bout. On lâche rien."

"A l'époque, j'étais à l'étranger pour mes études. Quand un camarade m'a appelé pour me dire que Le Pen était au second tour, j'ai ri, j'ai cru à une blague. Puis j'ai eu ma mère, elle pleurait", se souvient cette membre de La Ligue des Droits de l'Homme, émue. Mais 20 ans après, le choc a laissé place à une forme de lassitude. "Et de colère aussi" explique Soaz.

Le vote utile sur toutes les lèvres

Une pancarte autour du coup, elle dénonce son absence de choix. Elle a déjà voté utile au premier tour, elle le fera de nouveau le 24 avril prochain. "Qui peut se projeter dans un régime Lepéniste ?". Pour elle, ce vote pour Emmanuel Macron sera "extrêmement difficile mais j'ai pas le choix." Elle considère que c'est un choix "en solidarité avec les personnes les plus vulnérables". "Ils souffrent déjà actuellement, mais avec Marine Le Pen, ce sera débridé."

Cette question d'un vote barrage en faveur d'Emmanuel Macron est sur toutes les lèvres, pourtant beaucoup semblent encore réticents, voire opposée à voter pour le président-candidat. Une hésitation que peine à comprendre Thomas. "Il y a malheureusement pas d'alternative, ça sera l'un des deux." Lui qui a voté pour la première fois en 2002, est également déçu de la faible mobilisation. "Je m'attendais quand même à plus de monde. C'est comme si les gens s'étaient habitués, mais on peut pas s'habituer."

Une dizaine de manifestations contre l'extrême droite étaient attendues ce weekend dans toutes la France.