200 personnes bravent l'interdiction et participent au Karnaval des Gueux à Montpellier

200 personnes se sont retrouvées vers 19h30 ce soir de mardi gras pour le Karnaval des Gueux à Montpellier, un carnaval pourtant interdit par le Maire et le Préfet après les violences des deux dernières années.

Montpellier, France

C'est devant les grilles du jardin du Peyrou à Montpellier que 200 personnes , certaines portant des masques de carnaval se sont retrouvées vers 19h30, ce mardi 5 mars , jour de mardi gras, pour participer au Karnaval des Gueux, malgré l'interdiction de la ville et du prefet . Le rassemblement débute en chants et en danse .

Un important dispositif de forces de l'ordre avec une dizaine de camions est en place pour empêcher que le cortège entre dans le périmètre de l' Ecusson, mais aussi dans le quartier Gambetta et Plan Cabanes.

L' an dernier, c'est vers 21h du côté de la place de la Babote et près de la gare que cela avait dégénéré , avec des heurts entre " Karnavaleux" et les forces de l'ordre . Un policer avait été sérieusement blessé.

Debut du rassemblement du Karnaval des gueux devant le jardin du Peyrou de Montpellier © Radio France - Jade Peychieras