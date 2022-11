200 personnes défilent à Avignon contre les violences sexistes et sexuelles

Le mistral a découragé les militants, car ce samedi 19 novembre seulement 200 personnes se sont mobilisés contre les violences sexistes et sexuelles à Avignon. C'est trois fois moins que l'année dernière. Pourtant les slogans n'ont pas changé et les chiffres non plus. Le cortège a déambulé dans les rues d'Avignon de la place Jean Jaurès à la place Pie. Une manifestation à l'appel de 11 associations vauclusiennes dont le Planning familial, le Collectif 84 droits des femmes ou encore Femmes solidaires. À l'échelle nationale c'est le collectif #NousToutes qui appelait à manifester.

Des témoignages forts et des chiffres inquiétants

Catharina fait partie du cortège. Elle ne parle pas très bien français mais son maquillage parle pour elle. Avec de la peinture noire et rouge elle s'est fait des traces de main sur la bouche et sur le cou. Elle explique avoir subi des violences conjugales. Participer à cette mobilisation était donc pour elle essentiel.

Une autre image symbolique a marqué les esprits ce samedi : les 50 silhouettes de femmes sur des panneaux blancs. Il s'agit de la représentation d'une partie de ces femmes mortes sous les coups de leur conjoint, ex ou mari. Johanna Rage est directrice prévention proximité de la ville d'Avignon. Elle était en charge de ce projet : "dans le cadre de travail d'intérêt général ou TIG on a mis en place des ateliers peinture pour réaliser cette exposition. C'est pour nous un moyen symbolique et fort pour une prise de conscience des passants curieux".

En réalité, les associations féministes nationales dénombrent plus d'une centaine de femmes mortes victimes de violences intrafamiliales depuis le début de l'année 2022. Les représentantes locales réclament plus de moyens humains et financiers pour lutter contre ce fléau.

50 panneaux pour représenter une partie des femmes mortes sous les coups de leur conjoint. © Radio France - Julia Beaufils