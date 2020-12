200 personnes manifestent à Avignon pour le retrait de la loi "sécurité globale"

Environ 200 personnes ont manifesté au centre ville d'Avignon ce samedi après-midi. Une marche ponctuée de prises de parole pour réclamer le retrait de la loi "sécurité globale" et pour dénoncer la politique du président Macron.

C'est dans l'indifférence générale des badauds -ou presque- qu'environ 200 personnes ont manifesté à Avignon ce samedi après midi. Principale revendication, le retrait de la loi "sécurité globale" et de son article 24 qualifié de "liberticide" mais les manifestants -parmi lesquels de nombreux Gilets Jaunes- entendaient aussi dénoncer la politique économique et sanitaire du président Macron et de son gouvernement.

Organisée par le mouvement Convergence Citoyenne du Sud, la marche a sillonné le coeur de ville, en évitant soigneusement les artères les plus commerciales donc les plus fréquentées en cette période d'achats de Noël (rue de la République, rue Joseph Vernet, rue Agricol Perdiguier etc.) Partis des allées de l'Oulle au rythme des tambours, les manifestants ont marché jusqu'au square Perdiguier pour des prises de parole. L'action n'a donné lieu à aucun débordement.

Pendant la prise de parole devant la maire d'Avignon © Radio France - Daniel Morin

Le philosophe Jean-Jacques Rousseau s'est invité dans le cortège des manifestants... © Radio France - Daniel Morin

Dans le viseur, la loi "sécurité globale... © Radio France - Daniel Morin