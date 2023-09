200 personnes mobilisées contre les violences policières à Clermont-Ferrand

Une centaine d'organisations appellent à des marches contre les violences policières et le racisme ce samedi partout en France. Cet appel à la mobilisation est lancé après les émeutes du début de l'été, qui ont suivi la mort de Nahel , tué par un tir policier à Nanterre.

Plusieurs mobilisations en Auvergne

Des rassemblements ont eu lieu ce samedi matin à Moulins, Montluçon et Vichy. A Clermont-Ferrand, environ 200 personnes se sont retrouvées devant la préfecture du Puy-de-Dôme, avant de défiler, dans le calme, dans les rues de la ville. "On est dans une société qui devient de plus en plus violente et c'est en grande partie la responsabilité du gouvernement ! Il faut se mobiliser, que ça soit visible, pour dire que cette violence n'est pas possible, que ce n'est pas le monde que nous voulons!" lance Chantal, dans le cortège clermontois.