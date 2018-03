Privas, France

Arnaud Beltrame incarnait "l'esprit français de résistance". Déclaration d'Emmanuel Macron, ce mercredi, aux Invalides pour l'hommage national à ce "héros". Le lieutenant colonel de gendarmerie, tué par le terroriste de l'Aude, en prenant la place d'une otage, a été fait Colonel et Commandeur de la légion d'honneur.

Les gendarmes rassemblés dans la cour d'honneur de la caserne Rampon à Privas © Radio France - Florence Gotschaux

Militaires et civiles réunis

Au même moment des minutes de silence, et des cérémonies avaient lieu un peu partout en France. A Privas, un hommage était rendu dans la cour d'honneur du Groupement de gendarmerie de l'Ardèche.

Près de 200 personnes ont participé à cette cérémonie sobre mais emplie d'émotion.

Cérémonie émouvante à la caserne Rampon à Privas Copier

Pas de discours, ni de prise de parole, seule la photo d'Arnaud Beltrame se dresse devant le monument aux morts des gendarmes.

La photo d'Arnaud Beltrame devant le monument aux morts des gendarmes à la caserne de Privas © Radio France - Florence Gotschaux

Le drapeau tricolore a été mis en berne, puis des gerbes de fleurs ont été déposées. Une de ces compositions a été déposées devant la photo d'Arnaud Beltrame par des salariés de l'hyper U d'Alissas très marqués par la prise d'otages du Super U de Trèbes.

La sonnerie aux morts a retenti dans la cour d'honneur de la gendarmerie, puis la Marseillaise pour clore ce rassemblement.

Civiles et militaires, anciens combattants, familles, élus... tous ont voulu participer à la cérémonie d'hommage à Arnaud Beltrame à Privas Copier

Les militaires du Groupement de gendarmerie de l'Ardèche participent à la cérémonie d'hommage © Radio France - Florence Gotschaux

Le Colonel Olivier Coulbeau, commandant le Groupement de gendarmerie de l'Ardèche tenait à ouvrir la caserne Rampon au public pour cette cérémonie. Militaires et civiles, enfants, adultes, jeunes et vieux, élus et anonymes... tous ont ainsi pu rendre hommage au courage d'Arnaud Beltrame et apporter leur soutien aux forces de l'ordre.