Quetigny, France

"Je viens d'avoir 80 ans et je suis parfois très découragée" soupire Marie-Reine. Cette militante de toujours, membre de nombreuses associations dont le Mouvement pour la paix, n'a pourtant pas renoncé à participer cette année encore à la traditionnelle Marche pour la Paix. Elle est là parce qu'elle y "croit toujours" dit-elle et parce qu'elle veut dénoncer les "massacres en Syrie, les attentats en France et la situation abominable de tous ces enfants dans les camps de migrants. " Alors elle porte haut son drapeau arc-en-ciel où le mot paix est écrit en lettres majuscules. Et voudrait convaincre les plus jeunes de venir grossir les rangs, "je suis née en 1938 et je sais ce que veut dire la guerre dans une famille, c'est pour ça que j'ai toujours milité pour la paix."

Marie-Reine, 80 ans et militante du Mouvement de la Paix depuis de très nombreuses années. © Radio France - Stéphanie Perenon

J'aimerais tellement que le monde se calme un peu - Marie-Reine, 80 ans, militante du Mouvement de la Paix

Comme elle, quelques 200 personnes ont participé ce samedi 22 septembre à cette Marche organisée à Quetigny, dans le cadre de la Journée internationale de la Paix. La Ville avait invité les écoliers et les enfants des centres de loisirs à venir y participer. Sophie a accompagné son fils et ne le regrette pas. "Se rendre compte qu'aujourd'hui le monde est loin d'être en paix, c'est important que les enfants en aient conscience et qu'ils l'aient dans un coin de la tête".