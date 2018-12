200 retraités en colère manifestent à Nice

200 retraités en colère contre le gouvernement ont manifesté ce mardi à Nice entre la Gare du Sud et l'hôtel des impôts de la rue Cadéi. Les mesures annoncées par Emmanuel Macron à leur égard sont, selon eux, insuffisantes. Ils maintiennent leur lutte pour le pouvoir d’achat.

La rupture est consommée entre les retraités et le gouvernement. 200 personnes ont manifesté mardi matin à l'appel de plusieurs organisations syndicales (la CGT, FO, la FSU, la FGRFP) pour défendre leur pouvoir d'achat. Les retraités ont défilé de la Gare du Sud à l'hôtel des impôts de la rue Joseph Cadéi à Nice Nord.

Les retraités pas tout de suite exemptés de CSG

Ils demandent en premier lieu, une annulation des hausses de la CSG, la revalorisation de toutes les pensions, leur indexation sur les salaires, le maintien des pensions de réversion et la prise en charge à 100 % par la sécurité sociale de la perte d’autonomie. Mauvaise nouvelle : le gouvernement a annoncé mardi après-midi que les retraités qui seront exemptés de hausse de la CSG continueront de la payer les six premiers mois de l'année 2019. Ils seront remboursés plus tard.

Les manifestants espéraient être reçus par le député LREM Cédric Roussel qui tient sa permanence au 2 rue de Grammont à Nice mais il était absent. Cédric Roussel les invite à échanger vendredi prochain.