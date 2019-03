2000 jeunes manifestent à Caen pour le climat : retrouvez en huit photos nos slogans préférés

Descendre dans la rue pour rater les cours ? Mais c'est l'une des causes les plus justes pour manifester ! (Justine)

J'essaie d'aller vers du zéro déchet, ne plus acheter de bouteilles en plastique, faire le tri et privilégier le covoiturage (Maëlle)

Je ne prends plus l'avion, je ne mange plus de viande, je suis zéro déchet et je fais attention aux magasins que je fréquente, à leur politique environnementale et salariale (Nolwenn, militante, 22 ans)