Le cortège est parti moteurs rugissants en début d'après-midi du parking d'une discothèque près de Brumath pour rejoindre la place de la République de Strasbourg. Tous fustigent le projet de nouvelle limitation qui les contraindrait à adopter la même allure que les camions.

Les motards affirment que cette limitation n'aura aucune incidence sur l'accidentologie. Ils souhaiteraient plutôt que des mesures soient prises pour gommer les nids de poule qui les font chuter.

Tous se disent déterminés à se battre contre la mesure et fustigent l'intransigeance du gouvernement décidé à la faire appliquer dès le 1er juillet prochain.

Notre cher président Macron a remis une couche en disant qu'il resterait droit dans ses bottes, nous les motards les bottes on sait, on en a tous et on sait rester droit dedans. François Dillenseger, président de la fédération des motards en colère du Bas-Rhin, organisateur de la manifestation