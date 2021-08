2000 personnes dans les rues de Bayonne pour s'opposer au pass sanitaire

Sixième samedi de mobilisation pour les anti pass sanitaire. A Bayonne 2000 personnes environs, selon la police et nos propres décomptes, se sont mobilisées dans la rue ce samedi 21 août dans l'après midi. C'est moins que les 3000 du week-end dernier. Le cortège s'est regroupé sur la place de la mairie avant de se déplacer dans le centre ville et dans le calme, pour terminer devant la sous préfecture. Les opposants aux vaccins anti Covid et surtout au pass sanitaire qui permet de se rendre dans les bars et autres restaurants, dénoncent une fois encore les atteintes à la liberté.

Christophe, manifestant de cambo-les-Bains © Radio France - Paul Nicolaï