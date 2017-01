2017: bienvenue aux nouveaux auvergnats!

Pendant que certains célébraient la nouvelle année sur la piste de danse, d'autres ont passé leur réveillon en salle d'accouchement. Au CHU d'Estaing à Clermont-Ferrand, deux bébés sont nés dans la matinée du 1er janvier.

Judith est l'heureuse maman d'un quatrième enfant, et c'est le troisième garçon. Elle est arrivée à minuit à la maternité et a finalement accouché à 5h du matin le dimanche 1er janvier. "Cela a été l'accouchement le plus long et le plus difficile" confie t-elle. Mais après cinq longues heures de travail, elle est finalement soulagée d'avoir son enfant à ses côtés.

Le fils de Judith est le premier bébé qui est né en 2017 à la maternité du CHU Estaing à Clermont-Ferrand. Le deuxième nourrisson est lui venu au monde à 6h du matin.

Je veux que ce soit un changement dans ma vie

Cette naissance, Judith la voit comme le symbole d'un renouveau: "je veux que ce soit un changement dans ma vie". Elle a appelé son fils Béyéné et cela signifie "celui que l'on remarque", "celui qui ne passe pas inaperçu". Pour cette maman, il faut rendre les choses positives pour nos enfants et leur montrer qu'il y a encore du bon dans ce monde".