Cette semaine, France Bleu Limousin vous propose de revenir sur les personnalités qui ont fait le buzz en 2017 dans le Limousin. Parmi elles, Mauricio Garcia-Pereira, le lanceur d'alerte de l'abattoir de Limoges. Un an après le scandale, il s'apprête à publier un livre sur ce qu'il a vécu.

Limoges, France

Un an après avoir révélél’abattage de vaches gestantes à Limoges, Mauricio Garcia-Pereira semble plus apaisé. Aujourd'hui, le lanceur d'alerte a repris sa vie en main : "J'ai démarré une formation de monteur de réseaux électriques. Si j'avais su qu'elle existait, je ne serai pas allé travailler à l'abattoir il y a sept ans." Actuellement au chômage, Mauricio s'en sort doucement, mais sûrement.

Je ne vais pas dire que j'ai oublié l'abattoir, ça, c'est impossible

— Mauricio

Après avoir suivi une thérapie, il continue à faire quelques cauchemars : "C'est moins qu'avant. Je me vois travailler là-bas, et je me réveille en transpiration en pleine nuit."

Un livre au Printemps 2018

Mauricio Garcia-Pereira s'est lancé dans l'écriture d'un livre avec l'aide d'une journaliste. Il lui a donné comme titre "Moi, Mauricio, ma vie toute crûe" : "Je suis un petit ouvrier père de famille ordinaire, qui va publier le livre de sa vie ! J'ai encore pleuré en lisant le brouillon, mais c'était des larmes de joie." La publication est prévue au Printemps 2018, un "témoignage pour l'histoire".

À LIRE AUSSI ► Soutien psychologique pour les salariés de l'abattoir de Limoges, indignés par les méthodes de L214