L'an dernier les douaniers Bourguignons ont saisis 344 kilos de stupéfiants, 376 kilos de tabac de contrebande et plus de 4 400 articles contrefaits. 2017 n'est pas une année record pour eux mais pas loin...

Le bilan 2017 de l'activité de la Direction régionale des douanes de Dijon présenté ce lundi. Bien sûr on est loin de 2016, année "record", année "historique" pour nos douaniers qui avaient saisis pour plus de 4 millions d'euros de stupéfiants. Mais 2017 restera tout de même un très bon cru avec 344 kilos de stupéfiants saisis dont 326 kilos de cannabis, plus de huit kilos de cocaïne et un peu plus de huit kilos d'héroïne, soit plus d'1,4 million euros de marchandises.

Hervé Monin en compagnie de Claire Larmand-Canitrot directrice régionale des Douanes © Radio France - Thomas Nougaillon

Hervé Monin, directeur des services douaniers et chef du pôle orientation des contrôles. "Cette année 2017 est vraiment très, très bonne puisque si on 'gomme' l'année 2016, c'est la meilleure année depuis 2009 avec énormément d'affaires significatives, plus d'1,4 millions d'euros de stupéfiants saisis et des affaires très diversifiées" explique le douanier. Et selon Claire Larmand-Canitrot directrice régionale des Douanes, l'ingéniosité des trafiquants est sans limites. Le 3 juin 2017, les agents de la brigade de Dijon ont contrôlé une voiture avec deux hommes à bord sur l'A31, la drogue était cachée à des endroits plutôt insolites. "Les douaniers ont découverts les stupéfiants dans une crêpière et un appareil à raclette! Il s'agissait d'1,5 kilos d'héroïne, une drogue dure" raconte la directrice des Douanes.

Plus de 6 kilos d'ecstasy saisis par la brigade de Dijon le 10 juillet 2017 sur l'A31, la drogue était cachée dans une voiture immatriculée en Espagne © Radio France - Douanes

En 2017 les douaniers ont aussi saisis 376 kilos de tabac de contrebande et 4 426 articles contrefaits pour une valeur de 671 000 d'euros. La Direction régionale des Douanes de Dijon, ce sont 180 agents dont 52 en uniformes. Des agents présents sur les routes et autoroutes de la région chaque jour de l'année où ils mènent des opérations de contrôles.

