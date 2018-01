Qui dit nouvelle année, dit nouveautés, certaines sont plus agréables que d'autres notamment pour notre porte monnaie. Tour d'horizon non exhaustif.

Isère, France

En 2018 plusieurs choses vont coûter plus cher.

Les amendes de stationnement d'abord, le montant est désormais fixé par les communes voilà pourquoi une absence de ticket de parcmètre vous coutera 35 euros à Grenoble, 25 euros à Bourgoin, 20 euros à Vienne. En revanche la ville de Voiron a décidé de rester au montant historique de 17 euros.

Hausse du prix du carburant aussi : +8 centimes le litre de gazoil, +4 centimes pour l'essence. Hausse du prix du gaz, +7%, Et puis un impôt qui augmente fortement : la CSG La contribution Sociale Généralisée prend 1,7 point. Mais le gouvernement a promis de compenser cette hausse sauf pour neuyf millions de retraités qui perdent donc du pouvoir d'achat

Heureusement il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Les salariés au smic toucheront 285 euros de plus en 2018 (environ 25 euros pas mois) grâce à la légère hausse de leur leur salaire et la baisse de leurs cotisations.

Du positif pour les plus riches aussi : c'est la fin de l'Impôt sur la Fortune aujourd'hui remplacé par l'IFI qui ne taxe que l'immobilier et les produits de placement.

Parmi les autres changements qui font débat, il y a désormais onze vaccins obligatoires pour les bébés.

Et puis, c'est une sorte de bébé, la naissance aujourd'hui d'une nouvelle intercommunalité à cheval sur l'Isère et le Rhône, la fusion de Vienne Agglo et de la communauté de communes de Condrieu. Voici Vienne-Condrieu Agglomération, la structure compte 90 000 habitants.