Travail, amour, santé... que nous réserve l'année 2018 ? Certains attendent des réponses précises et franchissent le cabinet d'Alain Bayer, voyant et magnétiseur depuis 32 ans à Aulnat dans le Puy-de-Dôme.

Aulnat, France

Quand on passe la porte du cabinet d'Alain Bayer à Aulnat, on arrive dans une pièce simple avec quelques meubles par-ci, par-là. Des motifs chinois au mur et un petit bureau sur lequel se trouvent les outils de travail d'Alain : un pendule et un jeu de cartes vieux de 30 ans ! _"Je n'ose pas m'en séparer"_dit en souriant Alain, "finalement il y a mes empreintes dessus".

Jusqu'à 10 clients par jour

Son don, Alain l'a hérité de sa grand-mère. Il est voyant, magnétiseur et il possède également un doctorat en médecine chinoise. Avant de commencer une séance de voyance, Alain demande simplement le prénom et la date de naissance de la personne et il fait ensuite "un bilan complet" (travail, santé, amour, finances...).

Certains jours, il peut recevoir jusqu'à 10 personnes dans son cabinet. Selon Alain Bayard, "avec la crise, les gens ont de plus en plus besoin d'être guidés". C'est le cas de Stéphane qui se déplace pour la deuxième fois : "Je viens pour 2018 [...] pour ne pas refaire les mêmes erreurs qu'en 2017".

De plus en plus de jeunes

Ce qui frappe Alain depuis une dizaine d'années, c'est sa clientèle. "De plus en plus de personnes entre 25 et 30 ans viennent me voir, alors qu'avant c'était davantage des personnes d'âge mûr". Peut-être parce que l'avenir est plus incertain aujourd'hui, notamment dans le domaine professionnel... C'est l'hypothèse d'Alain Bayer.

Infirmier la nuit, voyant le jour

"Si je l'avais voulu, j'aurais pu devenir riche mais je ne fais pas ça pour l'argent". Avant de prendre sa retraite, Alain Bayer était infirmier de nuit dans un hôpital de Clermont-Ferrand et la journée, il pratiquait la voyance de temps en temps. Désormais, il est davantage disponible pour répondre aux demandes des personnes.

Et les arnaques dans tout ça ? Alain en est conscient, les voyants il y en a à tous les coins de rue. "Cela fait 32 ans que je pratique, j'interviens aussi sur une radio indépendante, alors si je n'avais pas vraiment ce don de voyance, on ne ferait plus appel à moi".

Alain Bayer précise qu'il faut être très prudent avec la voyance et se méfier de ceux qui proposent leur services sur internet et par téléphone.