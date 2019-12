En 2019, grâce à Facebook, elle retrouve le doudou de sa fille décédée

Savoie, France

C'est une histoire qui s'est bien terminée : le 18 août dernier, Emilie, la mère de "Princesse Zoé", une petite fille décédée suite à une tumeur cérébrale en juin dernier à l'âge de 8 ans, se fait voler son sac à Saint-Ismier, en Isère. Dedans : ses clés, ses papiers, mais surtout : Pimpinou, le doudou qui appartenait à Zoé et qu'elle emmène partout avec elle.

Alors, désespérée, Emilie lance un appel à l'aide sur la page Facebook de l'association Princesse Zoé, créée de son vivant afin de récolter des fonds pour son traitement. Le message est relayé des dizaines de milliers de fois. Elle lance également un appel sur notre antenne trois jours plus tard.

Tout le monde dit que c'est Zoé qui nous suit, qui nous guide, qui nous surveille

Le Pimpinou rose devient alors le doudou le plus recherché de la région ! Puis les semaines passent, et Emilie commence a perdre espoir, jusqu'à cette soirée du 10 octobre dernier, soit deux mois après le vol du doudou : "Mon amie qui était là quand on s'est fait voler nos sacs, m'a appelé pour me dire qu'une association avait retrouvé le mien dans sa cour, avec le doudou à l'intérieur ! _Je pense que les voleurs ont dû voir le post_, ou que quelqu'un a retrouvé le sac entre temps. je ne sais pas où il était tout ce temps là. L'avoir retrouvé c'est comme un petit miracle, tout le monde dit que c'est Zoé qui nous suit, qui nous guide, qui nous surveille."

C'est le côté positif des réseaux sociaux

Pour Emilie, c'est sûrement grâce aux réseaux sociaux que l'histoire a pris une autre tournure, et ce n'est pas la première fois : "C'est le côté positif des réseaux sociaux. On les avait déjà utilisé positivement, pour faire connaitre la maladie de Zoé. A travers notre association et sa page Facebook, on a eu la chance d'avoir de l'aide pour nos financements de traitements, avec des posts qui devenaient virales. Alors _pour la deuxième fois, on est convaincus que c'est les réseaux sociaux qui ont fait le travail_, qui ont fait ce petit miracle".

Le témoignage d'Emilie, la mère de Zoé, après qu'elle a retrouvé le doudou. Copier

L_'_association Princesse Zoé utilise maintenant les dons qu'elle a reçu pour réaliser les rêves d'enfants malades, ou les aider à payer des traitements coûteux aux Etats-Unis.