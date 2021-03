2020-2021 : rendez hommage aux héros du quotidien, en direct sur France Bleu Berry

Ce mercredi 17 mars, prenez la parole en direct sur France Bleu Berry pour rendre hommage à toutes celles et ceux, mobilisés depuis un an. Appelez-nous pour saluer leur travail, leurs idées et cet élan de solidarité face à la crise sanitaire.