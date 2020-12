L'année 2020 est la plus chaude jamais enregistrée. En cause des épisodes de fortes chaleurs relevées aussi hors saison estivale.

2020 année la plus chaude jamais enregistrée

1, 41°C de plus que la moyenne dans le département des Landes, comme dans toute la métropole. Avec cette hausse générale des températures, 2020 devient l'année la plus chaude jamais enregistrée. Un nouveau record qui dépasse les hausses enregistrées en 2014 de 1,13°C et de 2018 de 1°C.

Jamais depuis le début des relevés en 1900, la température moyenne sur l'ensemble du pays n'avait atteint un tel niveau, soit 14 °C. Mais au delà des températures, c'est la fréquence à laquelle ces records s'établissent augmente aussi : le précédent record de 13,9°C ne datait que de 2018.

2020 fut notamment marquée par plusieurs épisodes de fortes chaleurs, notamment enregistrées hors saison estivale, comme la dernière vague de chaleur du 13 au 17 septembre. En cause, "le réchauffement climatique, conséquence du dérèglement climatique qui ne ralentit pas" explique Olivier Cabanes, responsable adjoint de la Division Prévision de Météo France.