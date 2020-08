2020, année record pour les guêpes en Alsace

"On n'a jamais vu ça !" commente David Kato, le gérant de DKM Expert à Brunstatt (Haut-Rhin), entreprise spécialisée dans la désinsectisation. Jamais il n’y avait eu autant de nids de guêpe en Alsace et depuis quelques semaines, avec la vague de chaleur, ce professionnel est débordé. Cinq opératrices répondent en continue aux appels. On approche les mille appels par jour. L’entreprise réalise jusqu’à 150 interventions par jour pour éradiquer des nids de guêpes contre une soixantaine lors d’une année classique. L’entreprise a même dû embaucher des techniciens supplémentaires mais ne peut répondre à toutes les demandes.

La faute à un hiver très doux, explique Nicolas Dieval, chef de l'agence de Brunstatt de DKM Expert. "La barrière du froid n'a pas agi sur les insectes". Ajoutez à cela un printemps très sec et doux lui aussi et vous obtenez une prolifération des insectes y compris nuisibles.

Une espèce très agressive

Rue de l'Illberg à Mulhouse, une habitante a contacté l'entreprise pour un nid dans un faux-plafond. "Nous avons acheté une bombe insecticide, plusieurs guêpes sont mortes mais d'autres continuent de rentrer... et il y a des enfants au dessus", s'inquiète la propriétaire. Pour supprimer le nid, le technicien s'équipe d'une sorte de scaphandre étanche.

Intervention pour supprimer un nid de guêpes à Mulhouse. © Radio France - Patrick Genthon

Ce sont des guêpes germaniques, "celles que l'on traite dans 90% de nos interventions", précise Nicolas Dieval. Cette espèce est très agressive et elle fait des dégâts : elle grignote son environnement, la laine de verre, le polystyrène, le placo".

Le danger des nids de guêpes ce sont évidemment les piqûres douloureuses. Elles peuvent être mortelles pour les allergiques ou si elles sont nombreuses. La plupart des 60 entreprises qui interviennent dans le Haut Rhin sont actuellement débordées. Il faut parfois attendre 24 ou 48 heures pour obtenir une intervention.