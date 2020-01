2020 en Corse : qu'est-ce qui change ?

Corse, France

Finances

Elle avait été annoncée, la baisse des impôts interviendra donc dès cette année pour un peu plus de 12 millions de foyers, ceux aux revenus les plus faibles qui bénéficieront en moyenne d’une baisse de 350 euros. Toujours dans le domaine fiscal, 80% des ménages seront désormais exemptés de taxe d’habitation, 100% le seront d’ici trois ans. Comme chaque année le SMIC va être revalorisé, une toute petite revalorisation de 15 euros qui le porte à 1219 euros nets par mois.

Santé

Du changement également dans les pharmacies avec le remboursement de l’homéopathie qui passe à 15% contre 30%. L’homéopathie qui ne sera plus du tout remboursée en 2021. Il faudra aussi privilégier les médicaments génériques, les médicaments dits traditionnels seront moins bien remboursés s’il existe un générique équivalent.

Environnement

Cette année on va également mettre l’accent sur l’environnement avec l’interdiction totale de la vente de coton tiges à usage unique, une interdiction qui sera étendue dans un an aux touillettes et aux couverts en plastique. Enfin plus près de nous et seulement à partir du mois de mars le tarif des billets d’avion pour les résidents va baisser, 99 euros pour un aller-retour sur Marseille ou Nice et 190 euros sur un Paris Orly.