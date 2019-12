2020 en Limousin : la fibre va tisser sa toile cette année en Haute-Vienne et en Corrèze

Entamés il y a plus d'un an, c'est vraiment cette année, en 2020, que l'installation de la fibre va exploser en Limousin, avec 150.000 foyers raccordables prévus d'ici la fin de l'année, et 210.000 à l'horizon d'avril 2021. Une montée en charge qui correspond à de vrais besoins en Très Haut Débit.

L'année 2020 sera l'année de la fibre ! Entamés il y a plus d'un an, c'est vraiment cette année, en 2020, que l'installation de la fibre va exploser en Limousin, avec 150.000 foyers raccordables prévus d'ici la fin de l'année, et 210.000 à l'horizon d'avril 2021. Une montée en charge qui correspond à de vrais besoins en Très Haut Débit dans nos territoires.

Certaines communes sont d'ailleurs déjà raccordées. La dernière livraison date d'à peine trois semaines : 500 foyers de Saint-Priest-sous-Aixe, en Haute-Vienne, sont reliés à la fibre. C'est une équipement désormais indispensable, explique le Maire Philippe Nauleau. "Effectivement, les gens demandent s'il y a une école, quel est le cadre de vie, et la fibre arrive dans les trois premières questions" dit-il.

Installation de la fibre à Aixe-sur-Vienne - © Région Nouvelle-Aquitaine

Et le syndicat mixte Dorsal, qui s'occupe d'installer le Très Haut Débit en Limousin, l'a bien compris. Le plan d'extension de la fibre va monter en puissance cette année. Alors que le Limousin est aujourd'hui doté d'environ 8000 prises, "il y en aura 210.000 en avril 2021" explique Jean-Marie Bost, le Président de Dorsal. "Donc nous allons avoir un chantier qui va aller de plus en plus vite en 2020" assure-t-il.

Les premiers taux de commercialisation extrêmement bons

Une accélération encouragée par les premiers signes "énormes" en matière de commercialisation. La société publique Nouvelle Aquitaine Très Haut Débit (NATHD), pilotée par la Région, s'occupe en effet de l'exploitation et de la commercialisation de la fibre.

Et sur les 8000 prises ouvertes depuis un an, le taux de commercialisation avoisine les 25%, ce qui est en effet "énorme", explique Mathieu Hazouard, le Conseiller Régional Délégué au Très Haut Débit. La vente des abonnements cartonne surtout en zone rurale d'ailleurs, "ce qui est normal, quand on a 1 Mega de débit et qu'on se raccorde à la fibre, on a 100 ou 200 Mega, donc les taux de conversion sont plus importants dans les zones rurales, où il n'y a avait de service ADSL à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre" explique Mathieu Hazouard.

"C'est même beaucoup plus que ce qu'on attendait" confie Yan Pamboutzoglou, le Directeur du syndicat mixte Dorsal, qui explique cet engouement par le fait que l'équipement est d'abord déployé dans les zones qui en ont le plus besoin, et aussi par "l'arrivée des opérateurs nationaux, comme Orange, free, Bouygues, et SFR qui ont une force de frappe commerciale très importante".

PRATIQUE : Comment savoir si vous êtes éligible à la fibre? La progression de l'installation des équipements est visible en temps réel sur le site www.nathd.fr, la société publique Nouvelle Aquitaine Très Haut Débit.