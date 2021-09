2021, une année record pour l'immobilier à Béziers

Le marché immobilier se porte de mieux en mieux à Béziers (Hérault). Les professionnels s'attendent même à une année record malgré la pandémie. Les ventes n'ont cessé de progresser ces dernières années, mais 2021, s'annonce d'ores et déjà comme un bon cru. Signe de cette bonne santé, les agences immobilières et les mandataires sont plus nombreux à proposer leur service.

La Chambre des notaires du Biterrois doit présenter son bilan le 20 septembre prochain. Il est encore trop tôt pour en avoir les chiffres officiels, mais la FNAIM assure que les ventes n'ont jamais été aussi importantes dans le Biterrois. Si investir à Béziers était risqué financièrement il y a encore quelques années, ce n'est plus le cas aujourd'hui assure Vincent Thieule, le vice président de la Fédération Nationale de l'immobilier, en charge de tout l'ouest héraultais

Vincent Thieule, dirigeant de l'agence Progest et vice-président de la FNAIM Hérault Copier

La hausse des transactions concerne la location comme les ventes de l'ancien. "Cette dynamique satisfaisante" a été constatée dans le Biterrois depuis la fin du premier confinement en mai 2020 à la fois sur les ventes et les locations. Depuis 2012 le flux migratoire est aussi reparti à la hausse, avec en moyenne l'arrivée de 1.200 résidents chaque année depuis le début du du premier mandat de Robert Ménard.

Béziers est sur la même dynamique qu'au niveau national.

Avec ces prix bas, Béziers reste une ville très attractive et suscite un intérêt financier notamment de trés nombreux parisiens. La ville n'est qu'à quatre heures de Paris en train, au bord de la méditerranée et proche de l'A75 et l'A9. Le prix médian du mètre carré est de 1.300 €, un prix bien en dessous de ce qui est pratiqué dans d'autres grandes villes héraultaises, mais ce le prix progresse.

A Béziers le prix médian du m2 n'est pas à la moité du prix pratiqué dans certains quartiers de Montpellier

Comme à l'échelle du département de l'Hérault, Béziers profite d'une évolution démographique.

Le solde migratoire, positif depuis 2011, est le même qu'à Montpellier et Toulouse. Béziers a des atouts. La mer, le carrefour des autoroutes, une voie ferrée. Et tout cela corrèle avec une image plus positive de la ville qui était très paupérisé. Le revenu par habitant était l'un des plus bas de France. On a des gens aujourd'hui qui arrivent avec de l'argent

L'image de Béziers au niveau national a changé depuis l'élection de Robert Ménard, ''c'est indéniable'' dixit Vincent Theuile vice-président de la FNAIM. De nombreux quartiers ont été rénovés et la sécurité renforcée. ''Les investisseurs ne s'en cachent pas. Robert Ménard n'effraie plus, bien au contraire il rassure, confie un autre professionnel de l'immobilier.

On ne peut que féliciter la municipalité qui encourage les investisseurs et les résidents à rénover les façades de leur bien pour embellir la ville- Vincent Thieule.

Mais investir à Béziers c'est aussi supporter une taxe foncière élevée. ''L'une des plus élevée de la région d'Occitanie à l'arrivée de Robert Ménard en 2014. Mais la ville a baissé de 5% sa part municipale dés son arrivée au pouvoir. Une promesse de campagne soit une perte financière de 11 millions d'euros.

Aujourd'hui cet impôt est encore un frein pour certaines familles selon les quartiers ''Il représente environ deux mois et demi de loyer à Béziers contre un mois, voire un mois et demi à Montpellier"

''Quand aux terrains constructibles ils sont rares'' assure le cabinet du maire. L'ancien PLU rendait possible une construction sur 584 hectares notamment autour des écluses de Fonseranes. Le Plan local d'urbanisme a aussitôt été revu et corrigé rendant impossible de nouvelles constructions démesurées. Une politique volontariste désirée par Robert Ménard pour mettre fin à l'étalement urbain.