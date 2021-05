2021 un hiver des plus meurtriers sur le front des avalanches. 39 morts en 6 mois sur l'ensemble des massifs

L'ANENA, l'Association Nationale pour l'Etude le la Neige et des Avalanches, a dressé ce lundi un bilan provisoire des accidents d'avalanche 2020-2021. Premier enseignement : cet hiver a été l'un des plus meurtriers depuis 50 ans.

2021 est l'année la plus meurtrière depuis 2005 sur le front des avalanches à cause d'un hiver très long, marqué par une succession de beau temps et de précipitations. C'est le bilan provisoire dressé ce lundi par l'ANENA, l'Association Nationale pour l'Etude de la Neige et des Avalanches.

39 personnes sont mortes sur l'ensemble des massifs hexagonaux depuis mi-décembre, le début de la saison hivernale. 37 en ski de randonnée et 2 en alpinisme. Il n'y a pas eu de victime en ski hors piste, du fait des remontées mécaniques et domaines skiables maintenus fermés durant la crise sanitaire de la Covid-19.

16 morts en Savoie, 5 en Haute-Savoie

Comme les autres hivers, proportionnellement au nombre de pratiquants, la Savoie a le plus lourd bilan 37 accidents et 16 morts . La Haute-Savoie totalise 27 accidents et 5 morts.