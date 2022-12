2022 en Berry : encore de nombreux sinistrés après un épisode de grêle destructeur

Une nuit d'angoisse entre le dimanche 22 et le lundi 23 mai dont les Castelroussins se souviendront longtemps. Pendant de longues heures, de violentes intempéries s'abattent sur l'Indre et particulièrement l'agglomération de Châteauroux. Un orage de grêle éclate. Les grêlons, gros comme des boules de pétanque, détruisent les toitures et les pare-brise des voitures.

ⓘ Publicité

Les images sont impressionnantes. Le matin, des milliers de personnes se réveillent sonnées, groggys. À ne pouvoir que constater les dégâts. Les assurances sont prises d'assaut pour pouvoir signaler en urgence un sinistre. Plus de 10 000 déclarations dans des maisons sur 20 communes différentes de l'Indre. Finalement, l'état de catastrophe naturelle ne sera jamais reconnue. Mais ça ne ferme évidemment pas la porte à des indemnisations.

Pris par surprise, beaucoup n'ont pas eu le temps de mettre leur voiture à l'abri. Les dégâts sont là aussi très importants : des milliers de véhicules endommagés. Il n'est pas rare d'ailleurs d'en croiser encore dans les rues quand on circule autour de Châteauroux.

On voit aussi encore beaucoup de bâches sur les toits. Une vraie angoisse en plein hiver. Les jours de grosse pluie, l'eau continue parfois de s'infiltrer dans les maisons. Et forcément, le froid rentre plus facilement. Il a fallu parer au plus pressé. La première urgence a été de solliciter les experts pour évaluer l'ampleur des réparations de chaque habitation.

Ce travail d'expertise, il est quasiment fini de partout. Reste le plus lourd : les travaux à effectuer. Certains ont pu en bénéficier mais il y a une pénurie de main-d'œuvre dans l'Indre : il faudrait une quarantaine de couvreurs en plus immédiatement pour faire face à la demande. Des contacts sont pris avec Pôle emploi et des agences d'intérim. Les offres de formation doivent être renforcées dans le département. Mais il faudra prendre son mal en patience : certains n'auront pas de réparation avant une année entière.