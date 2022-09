2022, été record pour le tourisme dans le Cher

Une année historique, encore meilleure que 2019 qui constituait déjà un record. Les hôtels et les gîtes affichent le meilleur taux de satisfaction, puis les restaurateurs et enfin les sites de visites qui ont été bien fréquentés mais un peu moins qu'en 2021 en moyenne. D'une manière générale, les professionnels du tourisme arborent un large sourire dans le Cher. : 96 % de satisfaction pour les exploitants de chambres d'hôtes ou de meublés, 90 % pour les hôteliers : tous ont vu les réservations bondir cet été : " Le taux d'occupation cet été sur les sept hôtels, soit 500 chambres que nous gérons, était de 90 % soit 5 % d'occupation en plus que l'année 2019, qui était déjà exceptionnelle " détaille Antoine Falleur, président de Gest Hotels. " On observe une durée de séjour qui se rallonge sur nos hôtels de centre-ville. On est passé à pratiquement une nuit en plus. Cela s'explique par la météo favorable et aussi la mise en valeur toujours plus forte de notre patrimoine, ainsi que des animations dans la ville."

La cathédrale St-Etienne de Bourges, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité © Radio France - Michel Benoit

Les touristes sont restés en moyenne 2,3 nuits dans les hôtels du groupe. La forte demande a également fait progresser le prix des chambres et accru le chiffres d'affaires. Bourges n'est plus seulement une ville de passage. Les efforts paient. On observe aussi un retour des touristes étrangers qui dépensent plus en moyenne que les français : " Un touriste étranger dépense en moyenne 80 euros par jour dans la ville (sans compter l'hébergement), contre 70 euros pour un touriste français " résume Ludovic Azuar, directeur de l'agence tourisme et territoire du Cher. " On observe un retour des britanniques dans le Cher, malgré le Brexit. Et notre clientèle traditionnelle Belge et Néerlandaise est toujours présente sur le département. Les animations liées au 30 éme anniversaire du classement de la cathédrale de Bourges au patrimoine mondial de l'Unesco, mais aussi du label ville d'art et d'histoire, ont également contribué à animer la ville cet été. Sancerre, village préféré des français en 2021 continue d'attirer les visiteurs, l'oenotourisme, notre patrimoine culturel et naturel séduisent de plus plus. Le développement d'activités touristiques sur le territoire porte aussi ses fruits."

Sancerre, village préféré des français en 2021 © Radio France - Michel Benoit

Sur Bourges, les touristes étrangers les plus nombreux sont les Italiens. En revanche, les asiatiques et les américains ne sont toujours pas revenus. Dans les points à améliorer : l'offre de restauration sur Bourges le dimanche soir alors que les restaurateurs sont confrontés à une pénurie de main d'oeuvre. Ce bel été devrait se prolonger : les réservations pour septembre et octobre sont à un excellent niveau.