2022 : quels seront les grands chantiers de l'année dans le Loiret ?

D'Orléans à Châtillon-sur-Loire en passant par Mardié, France Bleu Orléans fait le point sur les chantiers qui vont marquer le Loiret en 2022. Il y a ceux qui se terminent et ceux qui débutent à peine !!! Tour d'horizon

A Orléans, la grande salle CO'Met terminée cet été

Le chantier de Co'Met se terminera à l'été 2022 © Radio France - François Guéroult

2022 sera sans aucun doute l'année de CO'Met : la nouvelle grande salle d'Orléans Métropole. Un concept du 3 en 1 avec un parc des expositions, un palais des congrès et une salle de 10.000 places dédiée aux évènements sportifs et à la musique. Après déjà deux ans de travaux et 140 millions d'euros d'investissement, le nouvel équipement sera livré en juillet 2022 . Un premier évènement est déjà prévu fin septembre avec le traditionnel Salon de l'Habitat.

Un nouveau pont à Châtillon-sur-Loire au printemps 2022

Le Pont de Châtillon vue des berges - @ Conseil départemental du Loiret

Après 2 ans de travaux, la réhabilitation du pont de Châtillon-sur-Loire doit se terminer en mars prochain. Reconstruit après-guerre avec des aciers de mauvaise qualité, ce pont suspendu était devenu trop vétuste, les camions ne pouvaient plus l'emprunter. Le Conseil départemental du Loiret, son propriétaire, a donc lancé en 2019 une grande rénovation. Il en a profité pour accoler à l'ouvrage une passerelle pour les piétions et les vélos. Ce chantier a coûté un peu plus de 22 millions d'euros, financés par le département

La suite des travaux pour le futur pont de Mardié

Les travaux préparatoires du futur pont - Département du Loiret

Dans la série des travaux qui se poursuivent, il y a bien sûr les travaux de la déviation de Jargeau avec la construction d'un nouveau pont sur la Loire, entre Mardié et Darvoy. En novembre dernier, des "estacades" ont été installées dans le lit de la Loire. Ce sont des ouvrages métalliques provisoires qui vont permettre de construire le futur pont. En 2022, les fondations et les piliers doivent être coulés. Le chantier de la déviation, avec les 15 kilomètres de voies nouvelles, doit coûter entre 90 et 100 millions d'euros. La mise en service est prévue en 2024. Rappelons qu'un recours, formé par l'association Mardiéval, contre la déclaration d'utilité publique doit être examiné par la Cour d'appel administrative de Nantes. Pour l'instant, aucune date n'est fixée.

L'autoroute A10 toujours en chantier

Le lancement du chantier en novembre 2018 © Radio France - François Guéroult

C'est l'un des plus gros chantiers actuellement pour Vinci Autoroutes : l'élargissement de l'autoroute A10, au nord d'Orléans. Une 4ème voie de circulation est construite dans les deux sens de circulation, sur 16 kilomètres. Les perturbations sont lourdes et c'est loin d'être terminé. Ce chantier colossal de 222 millions d'euros doit encore durer 4 ans.