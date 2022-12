2056 armes et plus de 23.000 munitions collectées pendant l'opération d'abandon d'armes en Dordogne

C'est un vrai succès. En une semaine, plus de 2.000 armes et plus de 23.000 munitions ont été déposées dans les commissariats et gendarmeries de Dordogne selon la préfecture. L'Etat organisait une grosse collecte inédite, et des centaines de Périgourdins se sont déplacés pour déposer ou faire enregistrer leurs armes non déclarées.

Les armes seront détruites

La plupart de ces armes récupérées étaient détenues illégalement, souvent parce qu'elles ont été offertes en héritage, des fusils de grand-père qui prenaient la poussière ou des munitions oubliées dans un tiroir. Du 25 novembre au 2 décembre, tous ceux qui le souhaitaient ont pu s'en débarrasser ou les enregistrer à Périgueux, Bergerac, Sarlat, et Nontron sans craindre d'être poursuivis.

Dans le détail, les Périgourdins ont déposé 1.601 armes longues, 347 armes de poing et 23.630 munitions. 108 armes ont été récupérées à domicile, et 404 personnes se sont inscrites sur le système d'information des armes (SIA) obligatoire lorsqu'on possède une arme chez soi. "L'opération a été un véritable succès dans le département", salue la préfecture de la Dordogne.

Toutes les armes récoltées vont maintenant être détruites. En tout en France 150.000 armes ont été collectées cette semaine. Et même si l'opération est terminée, il est toujours possible de déposer ses armes. Quoiqu'il arrive, il est obligatoire de créer un compte dans le SIA, rappelle le ministère de l'Intérieur.