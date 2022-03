Accueil des enfants ukrainiens dans les écoles de Lorraine : "Il faut prendre le temps de les réconforter"

Dans les établissements de l'académie Nancy-Metz, 206 jeunes Ukrainiens sont désormais scolarisés. Un afflux qui exige réorganisation des programmes et adaptation des enseignants. Nathalie Noel, l'inspectrice de l'Education nationale à Toul nous détaille les dispositifs mis en place.

La guerre en Ukraine s'enlise depuis plus d'un mois. Les réfugiés continuent d'affluer en France et dans nos établissements scolaires. Selon les derniers chiffres, 206 élèves ukrainiens sont maintenant scolarisés dans les établissements de l'académie Nancy-Metz. Parmi eux, 123 sont à l'école élémentaire.

Ce mardi 29 mars, c'était la rentrée pour huit élèves ukrainiens à l'école de Chaudeney-Sur-Moselle. Nathalie Noel, l'inspectrice de la circonscription de Toul était présente pour les accueillir. L'ensemble de l'enseignement est aménagé pour faciliter l'intégration de ces écoliers. Elle répond aux questions de France Bleu Sud Lorraine.

France Bleu Sud Lorraine : "Vous étiez présente lors de la rentrée des huit réfugiés ukrainiens à l'école primaire de Chaudeney-Sur-Moselle, quel était l'état d'esprit ?

Nathalie Noel : J'ai senti que les mamans avaient qu'une envie : scolariser leur enfants. Enfin pouvoir revenir à une vie plus stable, qui se rapproche d'une certaine normalité. Chez les enfants, j'ai senti beaucoup d'inquiétudes. De l'inquiétude, parce qu'ils ne maîtrisent pas le langage. De la crainte aussi chez les enseignants. Ils ne sont pas habitués à accueillir des enfants qui viennent de subir un traumatisme.

Comment se manifeste cette crainte chez les professeurs d'école ?

Pour les 53 directeurs et directrices du territoire toulois, cet intégration des jeunes réfugiés est synonyme de "solidarité", mais aussi de "peur". La "peur de mal faire" émerge dans tout le corps enseignant. Désormais, il nous appartient de prendre le temps de réconforter les écoliers, mais aussi d'outiller les enseignants pour que l'accueil soit le plus favorable possible.

Quel dispositif mettez-vous en place pour assurer l'intégration de ces enfants ukrainiens ?

Tous les matins, un professeur maîtrisant la langue polonaise (proche de l'ukrainien) regroupe les huit réfugiés ukrainiens pour leur dispenser de cours de français. Nous accueillons aussi les mamans de ces enfants, pour pouvoir les mettre en confiance, alors que les conséquences psychologiques de la guerre sont lourdes.

Par ailleurs, deux tuteurs français sont attribués à chaque petit enfant ukrainien. Ils vont les aider durant le temps de classe, mais aussi pendant les récréations et même dans les couloirs. L'idée est de pouvoir s'acclimater au système éducatif français."