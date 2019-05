SONDAGE - Fête des Voisins : 8 Français sur 10 s'entendent bien avec leur voisinage

France

81 % des Français interrogés déclarent entretenir de bonnes relations avec leurs voisins selon un sondage* (BVA) pour la Fête des Voisins publié ce jeudi. "Ceci est une très bonne nouvelle. La société consumériste génère isolement et indifférence. C’est un fait avéré : il y a une vraie difficulté, voire une souffrance relationnelle à aller vers l’autre. Ces chiffres dressent le portrait d’une France tout autre même s’il ne faut pas se voiler la face. Tous les voisins ne s’entendent pas à merveille mais 8/10 oui… " explique Atanase Périfan, fondateur de la Fête des Voisins.

23% des Français auraient même de très bonnes relations avec les personnes habitant près de chez eux. Ceux qui déclarent avoir le plus d'affinités sont notamment les personnes de plus de 65 ans, les habitants de campagne et les propriétaires de maison. "Nous avons trop tendance à voir le côté négatif des relations entre voisins. Il est en effet plus facile de parler de ce qui ne fonctionne pas que de ce qui va bien. " commente Atanase Périfan. Cependant seuls 6 % des personnes interrogées, déclarent avoir des mauvaises relations et 13 % n'ont tout simplement pas de contact avec les autres habitants de leurs quartiers.

Les chiffres varient en fonction de l'endroit où les sondés vivent, c'est le Centre Val de Loire, le Grand Est et l'Occitanie qui sont en tête du classement. A contrario, la Normandie, la Bourgogne, les Hauts de France et la Franche Comté sont les régions où les relations sont les moins bonnes.

Des habitants prêts à aider

Autre résultat de ce sondage, 89% des interrogés, dont 40% de manière certaine, seraient prêts à donner une heure de leur temps par mois pour rendre service à leurs voisins. "Les solidarités de voisinage sont un réservoir inexploré, une source d’énergie renouvelable inépuisable… Elles représentent une solution face au vieillissement de la population et redonnent du sens aux politiques publiques et à l’action de chacun." précise le créateur de la Fête des Voisins.

Les retraités, souvent victime d'isolement perçoivent un développement des solidarités de proximité. La perception semble être légèrement différente chez les autres catégories de population. Pour les 25-34 ans le constat est flagrant, puisqu'ils sont 40% a estimer que les la solidarité a diminué depuis dix ans.

Les réseaux sociaux, l'avenir du voisinage ?

Le sondage évoque également les réseaux sociaux de voisinage. Bien que sous-utilisés, ils sont en plein développement : deux tiers des sondés pensent ainsi que c'est une bonne solution pour se rapprocher des voisins. Si pour le moment ce sont les jeunes (25-34 ans) qui les utilisent le plus, et surtout en agglomération. Les personnes de plus de 50 ans et ceux vivant en zone rurale sont moins touchés, selon le sondage.

Une Fête des Voisins devenue internationale

Ce vendredi 24 mai, plus de 300 000 fêtes sont ainsi organisées en France à cette occasion, et 9 millions de Français vont se réunir à cette occasion. Mais cette fête s'exporte aussi à l'international avec plus de 30 millions de participants dans une quarantaine de pays à travers le monde.

*Sondage BVA réalisé par internet du 6 au 10 mai 2019 sur la base d’un échantillon de 1 005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assuré grâce à la méthode des quotas et à un redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, profession de la personne de référence du ménage et de la personne interrogée, région et catégorie d’agglomération.