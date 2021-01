21 gendarmes mobiles en renfort dans le massif vosgien

Malgré la fermeture des remontées mécaniques dans les stations de ski, l'affluence est record sur tous les domaines du massif vosgien qui bénéficient d'un très bon enneigement. Conséquence une sur-fréquentation qui pose des problèmes de sécurité et d'incivilité.

Les 21 gendarmes mobiles appelés en renfort auront fort à faire pour faire respecter les règles sanitaires. Notamment le port du masque obligatoire sur les fronts de neige dans les stations de Gerardmer et de la Bresse. Une mission de surveillance également sur les pistes ouvertes à la pratique de la luge.

Mais c'est sur la route et les axes menant aux stations que le gros des effectifs devrait être déployé. Pour maîtriser les flux d'automobilistes et surtout mettre de l'ordre dans le stationnement anarchique et dangereux constaté ces dernières semaines. "Leur présence est un plus pour la sécurité de tous, dans un contexte épidémique difficile" souligne le maire de Gerardmer Stessy Speissmann.