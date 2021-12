210 entreprises d'Indre-et-Loire autorisent leurs salariés à être pompiers volontaires

En Indre-et-Loire, 210 entreprises publiques ou privées, de toutes tailles, ont signé une convention de disponibilité avec le Service d'Incendie et de Secours. Cette convention fixe une durée pendant laquelle le volontaire peut s'absenter de son travail tout en étant payé à 100%. En général, c'est entre cinq et quinze jours par an et ça ne pose pas de problème, selon le lieutenant Benfifi, qui s'occupe du volontariat au SDIS 37 : "_ça se fait toujours en bonne intelligence, surtout en fonction des disponibilités de l'employeur. Par exemple, on a avec nous des vignerons qui travaillent et il est évident qu'en période de vendanges, on les sollicite moins. A contrario, quand l'activité est plus calme, nos pompiers volontaires sont plus disponible_s".

Une compensation financière existe, mais certains employeurs refusent de la prendre

L'employeur a le droit de récupérer des indemnités qu'aurait dû toucher le sapeur-pompier volontaire dans le cadre de son activité de service. "C'est une possibilité, pas une obligation" précise le lieutenant Benfifi "et on a plein d'employeurs qui laissent leurs indemnités aux sapeurs-pompiers volontaires. A contrario, on en a d'autres qui, à juste titre, réclament cette indemnité pour compenser légèrement le salaire".

Céline Chesnet est pompier volontaire au centre de secours de Bléré et salariée d'une entreprise d'une cinquantaine de personnes. Son employeur l'autorise à s'absenter deux semaines par an mais uniquement pour se former : "Quand je suis en formation, je ne suis pas au sein de l'entreprise mais je touche 100% de mon salaire.

"Mon employeur touche des indemnités qui auraient dû me revenir mais il est quand même perdant parce que ces indemnités sont inférieures à mon salaire -

Par contre, quand je suis au travail, le bip reste à la maison. Je ne suis d'astreinte que le soir, quand je rentre, jusqu'au lendemain matin".

Le capitaine Lachaume, lui, dirige le centre de secours de Montbazon : depuis 32 ans au SDIS, il est aussi depuis 25 ans chez Orange. Cette entreprise qui compte près de 500 salariés en Indre-et-Loire l'autorise à s'absenter 15 jours par an, pour des formations ou des interventions. Ca lui a notamment permis d'aller combattre des feux de forêt dans le Var, l'été. Le capitaine Lachaume essaye juste de ne pas quitter son travail trop précipitamment : "On évite, mais oui, c'est déjà arrivé, forcément, parce que l'immédiateté de l'intervention fait qu'on n'a pas toujours la possibilité de prévenir. Plus vite on prévient notre employeur, mieux c'est. C'est d'ailleurs ce qu'on a envie de faire et ce qu'on fait, ne serait-ce que par respect de la convention et des deux entreprises, Orange et le SDIS".

Concilier, au mieux, ses deux activités, c'est aussi le souci de Marine Mathieu. Cette femme de 34 ans est l'unique ouvrière d'une exploitation agricole, à Céré-la-Ronde, mais ses deux patrons l'autorisent à s'absenter dès qu'une intervention nécessite sa présence, ce qui arrive finalement assez rarement dans cette zone rurale : "Il y a des moments à la ferme où je ne peux vraiment pas m'absenter. Ces moments-là, je suis indisponible pour la caserne, mais à compter de 9h30 jusqu'à 16 heures, je suis libre de pouvoir partir sur mon temps de travail. Je suis dans une petite caserne. Je n'ai pas beaucoup d'interventions non plus. Ca va arriver une dizaine de fois par an".

"Si j'étais trop sollicitée, je pense qu'au bout d'un moment, ça ne marcherait plus -

Les conventions passées entre le SDIS et l'employeur ne fixent pas uniquement le temps durant lequel le volontaire peut s'absenter de son travail pour se former ou partir en intervention. Elles évoquent aussi certains retards : "on négocie aussi avec l'employeur la possibilité d'accorder des légers retards le matin, quand le sapeur pompier volontaire, par exemple, part en intervention à 6 heures" explique le lieutenant Benfifi. "Si l'intervention dure un peu, il arrive que le volontaire embauche avec une demi-heure ou une heure de retard. C'est vu avec l'employeur, il est d'accord et tout se fait en bonne intelligence".

Tous les volontaires le disent : quelque soit la taille de l'entreprise, accepter d'avoir un pompier dans son effectif, c'est toujours, pour l'employeur, un engagement citoyen.