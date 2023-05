22 caméras de vidéoprotection en fonctionnement à Thouars

La ville de Thouars est désormais équipée en caméras de vidéoprotection. 22 caméras sont installées. En test pendant un mois, elles sont depuis ce mercredi 3 mai réellement en fonctionnement. Une nouvelle étape après la mise en place d'une police municipale l'an dernier, en 2022. "Il s'agit de lutter contre un sentiment d'insécurité, rassurer les gens et pouvoir s'en servir le cas échéant", résume Bernard Paineau, le maire de Thouars. "On est dans des zones qu'on va qualifier de rurales, relativement paisibles par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres grandes villes mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'en occuper. Ça répond quand même à une nécessité de de garantir le respect des règles, la discipline, la propreté ", développe l'élu.

"Quand on n'a rien à se reprocher on peut être filmé"

Les caméras se trouvent sur des points stratégiques : place Lavault, autour du cinéma, la grande rue commerçante, le quartier médiéval... "Et aussi les entrées et sorties de ville. C'est important car s'il y a un cambriolage ou s'il se passe quelque chose d'important, ça permet de vérifier les plaques d'immatriculation des voitures qui entrent et sortent" , explique le maire. Thouars où il y avait eu à l'automne une série de voitures brûlées . "Si on avait eu à ce moment là la vidéoprotection, probablement que l'affaire aurait été résolue déjà" .

Au bar de la paix, en centre-ville, Marie-Claude se dit "tout à fait pour. Quand on n'a rien à se reprocher on peut être filmé, c'est pas un souci". Sébastien lui est sceptique. "Ça va coller des contraventions aux gens. Pour moi elles sont placées pour surveiller principalement les véhicules mal garées par contre la vente de drogue à côté, les caméras sont pas tournées vers eux". "Si si, il se vend beaucoup moins de choses dans le jardin on le voit bien", répond Marie-Claude.

Les images gardées 30 jours

Les images sont enregistrées en continu et gardées pendant 30 jours. "Nous avons tout de même la possibilité de prendre la main dessus en direct", explique Sébastien Pouillaude, responsable de la police municipale de Thouars. Sinon, "les images sont forcément revisionnées et extraites à partir de faits. Donc des faits établis à la suite d'une procédure avec réquisition d'un officier de police judiciaire ou nous, par exemple on peut avoir des dégradations sur des biens publics, il faut systématiquement une pièce de procédure qui nécessite en fait le visionnage. C'est ce qu'on appelle une saisine", explique-t-il. Et puis, "il y a des règles déontologiques. Les façades visées par les caméras sont floutées pour ne pas qu'on puisse voir les gens chez eux", insiste Bernard Paineau.

Bernard Paineau maire de Thouars et Sébastien Pouillaude, responsable de la police municipale. © Radio France - Noémie Guillotin

Coût du dispositif pour la municipalité, quasiment 200.000 euros. Plus du quart, 56.000 euros, est financé par des aides de l'Etat.