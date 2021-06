220 postes d'aide-soignant, infirmier ou encore kiné à pourvoir en Dordogne

Une société de recrutement spécialisée dans le domaine médical recrute 220 postes de soignants en Dordogne. Les besoins sont partout, surtout pour des postes d'aides-soignants et d'infirmiers. Un quart sont en CDI.

Près de 1200 postes à pourvoir dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. La société Appel Médical, spécialisée dans le recrutement de soignants, lance un appel pour trouver des candidats pour des postes de médecins, d'infirmiers et d'aides-soignants dans la région. Et la Dordogne est le deuxième département où les besoins sont les plus importants, derrière l'Aquitaine. Rien qu'en Périgord, la société a 220 postes à pourvoir, dont un quart en CDI, le reste en CDD ou en intérim.

Aides-soignants, infirmiers, kinés

"La crise sanitaire a fortement augmenté les besoins en personnel, surtout les aides-soignants, les infirmières, les masseurs-kinésithérapeutes, c'est les trois qui sont les plus demandés. Et les tensions sur ces professions viennent s'ajouter à la situation préexistante à la crise, où c'était déjà très tendu", explique Isabelle Perceau, la responsable d'agence de la société à Périgueux.

"Tout le monde nous sollicite", assure-t-elle : "Hôpitaux, Ehpad, cliniques, cabinets médicaux, pharmacies et laboratoires. Il faut ajouter aussi la pyramide des âges du corps médical avec beaucoup de départs à la retraite, et en même temps la population générale qui vieillit entraîne une plus forte demande de soins".

Vous pouvez candidater sur le site internet de la société, ou en vous rendant dans son agence située à Coulounieix-Chamiers.