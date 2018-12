228 agressions de pompiers en Occitanie l'an dernier

Toulouse, France

Insultes, agressions physiques, caillassages, menaces... le métier des sapeurs-pompiers est de plus en plus risqué. Selon les derniers chiffres de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, le nombre de pompiers victimes de violences a fortement augmenté. En 2017, 2813 sapeurs-pompiers ont déclaré avoir été victimes d'une agression au cours d'une intervention, soit une hausse de 23% en un an. Les pompiers sont de plus en plus souvent victimes de violences quotidiennes de la part des personnes qu'ils viennent secourir.

En Occitanie, 228 agressions ont été déclarées l'an dernier : 2 dans le Lot et l'Ariège, 3 en Aveyron, 7 dans le Gers et le Tarn-et-Garonne. Les chiffres augmentent significativement en Haute-Garonne avec 39 agressions en 2017 et dans le Tarn (42). Et le phénomène prend encore de l'ampleur en 2018.

Pour l'année 2018, nous avons déjà 40% de hausse des agressions et l'année n'est pas encore terminée - François Chauvet

Des agressions de Monsieur et Madame Tout le monde

Le lieutenant Colonel François Chauvet des pompiers de Haute-Garonne explique que ces agressions peuvent surgir "à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quel quartier et de la part de n'importe qui". Les pompiers affrontent moins les problèmes de caillassage dans les quartiers sensibles comme c'était le cas il y a quelques années, maintenant ils déplorent désormais des agressions verbales et physiques de "Monsieur et Madame Tout Le Monde".

Réécoutez l'interview du lieutenant Colonel François Chauvet des pompiers de Haute-Garonne, qui était l'invité de France Bleu Occitanie jeudi matin.

"Il faut qu'on communique mieux sur nos actions, rappeler qu'on est là pour porter secours"'