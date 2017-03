23 douaniers supplémentaires dans le Haut-Rhin

23 douaniers supplémentaires qui sortent d'école vont arriver prochainement dans le Haut-Rhin. Un renforcement décidé après les attentats du 13 novembre . Les douaniers auront aussi des moyens supplémentaires, comme des gilets pare-balles et des fusils mitrailleurs.

23 douaniers supplémentaires vont donc arriver prochainement dans le Haut-Rhin. Annonce de Christian Eckert, le secrétaire D’État chargé du budget des comptes publics. Il était en déplacement ce jeudi, aux douanes de Mulhouse.

4 douaniers nouveaux seront affectés à Mulhouse, 16 à Saint-Louis et 3 à Werentzhouse

Par ailleurs le ministre est venu aussi inaugurer une nouvelle brigade à Mulhouse, née de la disparition des brigades de Colmar et Chalampé, soit 36 hommes au total .Objectif un meilleur maillage territorial.

" C'est à la croisée des autoroutes et de nombreux axes routiers. Nous sommes aussi une zone de transit entre le sud et le nord de l'Europe, mais aussi l'est et l'ouest.* _Ce nouveau positionnement à Mulhouse est donc très intéressant pour nous. Ce sont des axes qu'empruntent les trafics : trafics de stupéfiants, espèces monétaires ou encore contrefaçon et tabac",_* commente Henri Macsay, le directeur régional des douanes.