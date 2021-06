23 familles évacuées en urgence de leurs logements à Mauguio après des intoxications au monoxyde de carbone

"Ça fait des mois qu'on m'empoisse, qu'on empoisonne mon fils", Gwënnaëlle L. ne décolère pas. Elle est installée dans le bâtiment D, la partie sociale, de la résidence Les Capitelles à Mauguio depuis janvier 2020. Et très vite, elle est prise de maux de tête, de malaises, elle perd même ses cheveux et son fils souffre, déjà asthmatique, souffre de fatigue chronique et de manque d'appétit. Le 5 mai dernier, Nezha, la voisine du bas, se plaint des mêmes symptômes. Elles se rendent à l'hôpital avec les enfants et alertent GRDF qui constate une fuite de gaz. Les deux familles vivent donc depuis le 5 mai sans gaz et donc sans eau chaude.

Douze personnes intoxiquées au monoxyde de carbone samedi

Ce samedi 12 juin, nouvelle alerte, Gwënnaëlle L. continue à sentir le gaz chez elle, malgré la coupure. GRDF se rend à nouveau sur place et alerte les pompiers. Les 23 familles locataires du bâtiment dont alors testés au monoxyde de carbone. Les taux constatés oscillent entre 6% et 13 %, l'équivalent des taux pour de gros fumeurs. Des locataires qui rétrospectivement prennent conscience que leurs problèmes de santé sont "peut-être liés à cette histoire de monoxyde, admet Mohamed Youssouf, je vous avoue que depuis six mois je saigne du nez mais à aucun moment je me suis dit que c'était lié aux problèmes que rencontraient mes deux voisines, aujourd'hui j'ai vraiment peur".

Intervenus à 22 heures, les pompiers ont testé 32 personnes, 12 ont enregistré des taux supérieurs à 5% dont une femme à 13% "mais qui est fumeuse et qui présentait un taux à 8 % après oxygénation", précise le SDIS. Les vingt autres personnes avaient des taux inférieurs à 5 %, "un taux qui n'est pas significatif" toujours d'après les pompiers. Une hospitalisation peut être envisagée à partir de 10 %, ce qui n'a pas été le cas, rappelle le Service Départemental d'Incendie et de Secours qui, samedi, va conclure malgré tout à une intoxication au monoxyde de carbone.

Le bailleur social Promologis fait évacuer l'immeuble en urgence

Après quelques minutes d'oxygénation, les habitants rentrent chez eux samedi soir avant d'être appelés, ce lundi matin, un par un par le bailleur social Promologis qui prend la décision de reloger tout le monde, "l'objectif est de vider la résidence pour que chacun puisse vivre en toute sécurité le temps que l'on trouve la cause de cet incident,explique Vanessa Lebel, directrice d'agence Promologis à Montpellier. Promologis admet une première alerte le 5 mai, "nous avons alors fait toutes les vérifications dans les deux logements concernés à ce moment là, mais aucune anomalie n'a été relevé sur les VMC ou les chaudières. Donc pour nous, cette situation ne devait pas perdurer, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. C'est la première fois qu'une situation comme celle-là nous arrive". Promologis est parvenu à reloger presque tout le monde. Quatorze familles sont logées à titre provisoire dans des hôtels et des résidences de vacances, une personne qui était en congé prolonge ses vacances, deux personnes n'étaient toujours pas joignables ce mardi et une dernière habitante a souhaité rester sur place. Francine, 73 ans, a préféré aller dans chez sa mère à Saint Mathieu de Tréviers, "ils m'ont dit de prendre des affaires, mes papiers et mes médicaments pour 8 à 15 jours. Je suis un peu bouleversé". Ils sont cinq familles à être logées ainsi par des proches, amis ou familles.

Ça fait des mois que j'alerte tout le monde - Gwënnaëlle L. locataire de la résidence

Reste que Gwënnaëlle L. ne décolère pas, "ça fait des mois que j'alerte, et personne ne nous a pris au sérieux à part GRDF, sans eux, on ne sait pas comment tout cela se serait terminé. On nous a abandonné". La locataire, urbaniste de métiers, est bien décidée à remuer ciel et terre pour avoir des explications, elle dénonce des malfaçons dans tout l'immeuble, "on a eu une panne de la VMC à l'automne, en plein confinement, c'est inadmissible ! Sans parler des infiltrations d'eau et des moisissures, tout dysfonctionne". Il aura fallu cette alerte du 12 juin pour que ses voisins commencent à l'écouter, "on nous prenait, avec Nezha, pour des folles". Elle décrit des problèmes respiratoires à répétition pour son fils déjà asthmatique et des troubles du comportement, "mon compagnon et ma mère me disaient que je n'étais pas comme d'habitude, j'ai des sauts d'humeur et des maux de tête en permanence, des migraines à vouloir m'ouvrir le crâne et rien ne me soulage".

Un expert va être mandaté pour mener les investigations

Les quatre bâtiments de la résidence Les Capitelles ont été livrés en janvier 2020, l'un d'eux est un immeuble commandé par le bailleur social Promologis qui en est donc devenu propriétaire. A ce titre, le bailleur va mandater un expert pour comprendre l'incident. Le promoteur immobilier, le groupe Pégase Immobilier Cirrus Construction, basé à Grabels assure qu'en janvier 2020, au moment de la livraison, "l'installation était aux normes, précise Pascal Brunel, directeur général du groupe, les sociétés Socotec, Qualigaz et le bureau d'étude Dexo ont réalisé les vérifications d'usage sur les conduits de gaz et les chaudières". Il précise que son groupe "fera tout pour faciliter les investigations et aller au plus vite pour trouver des solutions même si contractuellement ce n'est plus de notre responsabilité".

Combien de temps vont durer les investigations ? Difficile de répondre. En attendant, les 55 familles des trois autres bâtiments, gérés par l'agence Citya, vivent sans gaz.

Nezha, habitante du bâtiment D de la résidence Les Capitelles à Mauguio Copier

Gwennaëlle L., habite dans le bâtiment D de la résidence Les Capitelles à Mauguio Copier