230 foyers privés d'électricité au Pays basque ce lundi matin

Le vent et la foudre ont fait des dégats ce lundi matin au Pays basque. 230 foyers sont privés d'électricité dans les secteurs d'Arcangues, et plusieurs communes de manière plus générale dans le secteur autour de Saint Palais.

La foudre et le vent ont fait des dégats ce lundi 27 décembre au matin. Dans un premier temps 70, ce sont finalement 230 foyers qui ont été privés d'électricité. Ca concerne les secteurs d'Arcangues, et tout autour de Saint Palais : Béguios, Luxe-Sumberraute, Masparraute et Amorots-Succos.

Les équipes d'Enedis sont mobilisées pour remettre le courant rapidement dans ces communes. L'électricité devrait être entièrement rétablie à la mi journée à Arcangues et Luxe-Sumberraute. En revanche, il faudra être un peu plus patient dans les autres communes. Enedis prévoit un retour à la normale à Béguios, Masparraute et Amorots-Succos en milieu d'après midi.