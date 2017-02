230 personnes suivies en Vaucluse pour radicalisation

Le préfet de Vaucluse a révélé dans l'émission Rue De La République que 230 vauclusiens sont dans le fichier des signalements pour radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Le préfet incite à ne pas confondre pratique religieuse soutenue et terrorisme.

Le préfet de Vaucluse Bernard Gonzalez a révélé dans l'émission Rue De La République qu'il existe plus d'une centaine de personnes concernées par une fiche S en Vaucluse. Dans le studio de France Bleu Vaucluse, le préfet a aussi reconnu que plus de 230 personnes sont suivies car inscrites au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT): "ces signalements sont faits par le réseau national mais aussi les services sociaux, les élus des collectivités". Bernard Gonzalez explique que "nous suivons 230 personnes pour comprendre quelle est leur démarche, ce qu'ils sont susceptibles de faire". Le préfet se veut aussi rassurant : "heureusement, nous ne trouvons rien et ces gens sortent de notre fichier".

230 personnes inscrites au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste

Mais Bernard Gonzalez met en garde "il est difficile de pointer quelqu'un du doigt car il fait respecter la liberté de culte de notre République. Il ne faut pas confondre une pratique religieuse soutenue et la préparation d'un acte terroriste" . Bernard Gonzalez estime que "la menace terroriste existe malheureusement dans notre département. La menace est prise au sérieux mais avec discrétion: le combat doit se faire dans l'ombre".

Le préfet de Vaucluse relativise la baisse des dotations de l'Etat

Bernard Gonzalez, le préfet de Vaucluse, était l'invité de Rue De La République sur France Bleu Vaucluse pour "faire du droit, pas de la politique-fiction" au sujet du report du budget du conseil départemental. L’exécutif les Républicains a du retirer le vote du budget vendredi dernier. La gauche et l'extrême droite avaient voté ensemble contre la hausse d'une taxe foncière. Le préfet a rappelé que si le budget n'est pas adopté au 15 avril, il devra saisir la chambre régionale des comptes pour dessaisir le conseil départemental de ses pouvoir budgétaires. La cour régionale des comptes aura un mois pour formuler des propositions. Ensuite le préfet "rendra exécutoire le budget par arrêté".

Le préfet a ensuite évoqué la baisse des subventions de l'Etat :"tous les discours de vœux des élus nous ont fait entendre les regrets des élus". Mais le préfet a souhaité relativiser quand les élus évoque ce "pauvre département de Vaucluse". Bernard Gonzalez calcule que "si la baisse de dotation de l'Etat est de 30 millions d'euros existe, elle a été étalée sur trois ans. Cela représente une baisse de 5% alors que ce même département dispose de produits de fonctionnement de 590 millions d'euros". Bernard Gonzalez a aussi rappelé "qu'être élu, c'est faire des choix, les assumer et les expliquer". Bernard Gonzalez considère donc que "la baisse n'est pas insurmontable". Le préfet dit "faire confiance aux élus".

Pour les communes, le préfet "entend et comprend" que ce soit "difficile de monter un budget avec une baisse des dotations de l'Etat". Le préfet de Vaucluse assure aussi que les investissements de l'Etat ont augmenté dans notre département. Bernard Gonzalez précise que "l'investissement, c'est du concret. C'était 5 millions d'euros auparavant. Cette année, l'investissement de l'Etat sera de 17 millions d'euros en Vaucluse."

Une prison pour de l'emploi en Vaucluse

Le préfet de Vaucluse redoute les conséquences des protestations contre la construction envisagée d'une nouvelle prison en Vaucluse. Bernard Gonzalez a "peur que cette prison se construise ailleurs car cette maison d'arrêt avec 400 places, ce sont 300 emplois de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. C'est un gros chantier qui aura un impact sur l'économie du département. Ensuite il faudra nourrir et blanchir cette prison." Le préfet de Vaucluse "espère que les maires intéressés par l'implantation de cette maison d'arrêt vont se manifester".