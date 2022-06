Grève dans les crèches de Bordeaux : 24 des 30 établissements publics fermés ce jeudi

Il vous sera surement impossible de déposer votre enfant à la crèche, si vous êtes bordelais, ce jeudi 9 juin. 24 des 30 que compte la ville seront fermées, annonce la mairie de Bordeaux, et aucun service minimum ne sera assuré. Les auxiliaires de puériculture sont appelés à la grève par trois syndicats, FO, la CGT, et la CFDT. Leur griefs se concentrent sur des jours de congés, sept par an, qui sont accordés par la mairie depuis 2007, et qui sont liés à la pénibilité du travail de ces agents.

Deux jours de congés en moins

La mairie propose de les transformer en cinq jours de congés et de transformer les deux jours restants en journée de présence, une en renfort des équipes, et une en "travail pédagogique". Elle justifie ces deux jours de congés en moins par une hausse de rémunération de ces personnels, liées à leur passage de la catégorie C à la catégorie B de la fonction publique (une décision du Ségur de la Santé), et à une augmentation de leur prime annuelle "comprise entre 180 et 377 euros par mois selon l’ancienneté", selon la mairie. Ils ne seraient donc plus éligibles à ces sept jours de "congés pénibilité".

"Cette grève va être très suivie, 200 grévistes sont annoncés, dont 140 à 160 auxiliaires et des CAP petite enfance", estime dans Sud Ouest Patrick Alvarez, secrétaire général CGT des employés municipaux de Bordeaux. Il parle d'une suppression de jours de congés _"inacceptable",_et annonce un vote jeudi soir pour décider du maintien ou non de la grève.