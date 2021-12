24 heures de cuisine non-stop pour le Téléthon devant l'hôpital d'Amiens

Il s'est installé pour 24 heures derrière les fourneaux. Le chef du restaurant Le Quai à Amiens, Nicolas Medkour, a pris ses quartiers devant le service des urgences à l'hôpital, dans le foodtruck prêté par son collègue Jean-Louis Bieckens de La Gaufre Liégeoise. Les deux hommes ont un objectif : réaliser 1.500 plats jusqu'à samedi, 13 heures, dont les recettes vont être reversées au Téléthon.

24 heures derrière les fourneaux

Dès les trois premières heures, vendredi midi, les deux hommes ont réalisé plus de 150 couverts : "pour l'instant, on est plutôt satisfaits, on est dans les clous", se réjouit Nicolas Medkour. L'organisation est rodée : toutes les quatre heures, le plat proposé change. Gaufres et café de 6 à 11 heures, carbonade de porc de 18 à 22 heures ou encore frites et cheddar entre 2 et 6 heures du matin. "On ne savait pas du tout combien de personnes on allait avoir, donc le fait de _séquencer me permet d'organiser un minimum de portions par tranches horaires_, explique le chef. Après, si quelqu'un veut un plat à une certaine heure, c'est possible, tout don compte !"

Les plats proposés changent toutes les quatre heures © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"C'est vraiment tout pour la recherche, confirme Jean-Louis Bieckens. On a indiqué un don minimum pour chaque plat, 5 euros pour un hamburger ou 2 euros pour une gaufre. Derrière, _on donne 100% de notre recette au Téléthon_." Les deux hommes ne se fixent pas d'objectif en termes de dons récoltés, car ils misent aussi sur des dons spontanés, de personnes qui passeraient sur le parking de l'hôpital sans s'arrêter nécessairement pour manger.

Les soignants notamment en profitent. Amel et Marion, externes aux urgences pédiatriques, sont venues chercher huit gaufres pour l'ensemble du service. "C'est cool, _c'est de l'argent qui va pour une bonne cause_, lance Amel. Et je pense que certains qui sont de garde cette nuit ont déjà prévu de passer prendre à manger !" "On ne serait pas forcément venues prendre un gouter l'après-midi, mais comme c'est pour le Téléthon, on en profite, ajoute Marion. Ça fait une bonne action !"