24 heures du Mans : 2.000 places offertes au personnel de l'hôpital et aux pompiers

Pour les remercier de leur engagement depuis le début de la crise sanitaire, l'organisateur des 24 heures du Mans offre 2.000 places au personnel de l'hôpital et aux pompiers. La course a lieu les 21 et 22 août.

Une initiative pour "rendre hommage à celles et ceux qui se mobilisent au quotidien pour préserver notre santé" : l'Automobile club de l'ouest a décidé d'offrir 2.000 places pour les 24 heures au personnel de l'hôpital du Mans et aux pompiers, "particulièrement impactés par la crise sanitaire que nous traversons depuis plus d'un an". Ils pourront donc assister gratuitement à la course dont le départ sera donné le 21 août prochain.

Il reste des billets en vente

Pour cette 89e édition de la plus grande course d'endurance au monde, la jauge est cette année limitée à 50.000 spectateurs, coronavirus oblige. "Les dernières places sont disponibles", indique l'ACO, qui précise que "le public pourra désormais se procurer des billets au MMArena du Mans, seul point de vente physique pendant la semaine des 24 Heures du Mans".

La billetterie en ligne reste ouverte dans la limite des places disponibles.