24 Heures du Mans : ce fan reste deux mois au camping pour vivre au rythme de la compétition

Philippe, 66 ans, assiste chaque année au Grand Prix moto et aux 24 Heures, il reste deux mois au camping.

Sur sa place de camping, une moto noire étincelante trône sur la pelouse. Philippe, 66 ans, est un passionné de moto et d'automobile. Depuis vingt ans, il assiste au Grand Prix moto et aux 24 Heures du Mans. L'Alsacien reste même deux mois au camping du domaine de Houssaye, au sud du Mans, pour ne rien rater. Pour le centenaire des 24 Heures cette année, il ne déroge pas à la règle. "La dame de l'accueil me connait, chaque année en partant je réserve pour l'an prochain", sourit-il.

" Je rentre dans le bain, je vais là bas et je regarde où me placer"

Dans la caravane, on retrouve des gobelets aux couleurs des 24 Heures. Sur la table, tout est prêt pour le grand jour : appareil photo, tenue de pluie, casquette ou écharpe. "J'achète tous les ans les produits aux couleurs de la nouvelle édition", explique-t-il.

Le retraité profite de ce temps libre entre les deux événements pour prendre ses marques : "Je rentre dans le bain, je vais là bas et je regarde où me placer". Il a hâte d'y être, pour revivre l'émotion du départ. "C'est presqu'un stress, confie-t-il. Sur toute la préparation de la grille, ça monte, ça monte et au moment du départ le stress est concentré."

Sa femme et ses amis le rejoignent pour les 24 Heures

Juste avant les 24 Heures, sa femme et ses amis vont le rejoindre. Leurs emplacements sont déjà réservés au camping, juste à côté de sa caravane. "C'est aussi ça mon petit plaisir", sourit Philippe.