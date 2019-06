24 Heures du Mans : choisir entre course et boutiques, le dilemme des spectateurs

Sur le circuit des 24 Heures du Mans, le village est un passage obligé pour la plupart des spectateurs. Entre assister à la course depuis les tribunes et acheter quelques souvenirs, tout est question d'organisation.

Le Mans, France

A peine une heure avant la fin de la course, et la file s'allonge devant la boutique GT Ford. A cause d'une panne informatique, une seule caisse est opérationnelle pour les dizaines de clients qui tentent d'acheter quelques vêtements en guise de souvenir. Il y a tellement de monde que l'entrée doit être filtrée. Comme chaque année, passer faire ses achats dans le village est un passage obligé pour certains spectateurs.

Passion collection

Certains comme Fred sont de vrais collectionneurs. Chez lui, il a déjà plus de 500 casquettes, pour la plupart d'écuries moto. "J'en rachète une aujourd'hui, avec des t-shirts pour les enfants", explique-t-il dans la boutique Gant, habilleur officiel des 24 Heures. Coût total pour ses achats ce dimanche : 373 euros. "Je ne compte pas ! Et encore, il y a ma femme... Quand elle n'est pas là c'est pire !", plaisante-t-il.

Fred est un passionné de course... Et fashion victime ! Coût des achats ce dimanche : 373 euros © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Même s'il assiste pour la première fois aux 24 Heures, pas question de rester en permanence en tribune : "ce n'est pas frustrant, on ne regarde pas tout sur 24 Heures, explique-t-il. Acheter des vêtements, des casquettes, ça fait partie des passages obligés !".

Ramener des souvenirs

D'autres pensent aussi à la famille et aux copains. Ashley, une américaine, a acheté un t-shirt Corvette pour son père. "Il en conduit une et il est fan !", lance-t-elle. Pas trop compliqué de jongler entre lèche-vitrine et tribunes pour voir la course ? _"C'est très conflictuel quelque part. C'est important de ramener des souvenirs pour les proches qui ne pourront jamais venir au Mans, estime-t-elle, mais du coup j'ai peur qu'il se passe quelque chose sur la piste pendant ce temps !"_.

Ashley a fait ses emplettes pour elle et son père. Dans la famille, tout le monde roule en Corvette et Chevrolet © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

La directrice de Gant France, Mélanie Franchini, le confirme : "on a beaucoup de gens qui ramènent des souvenirs pour les proches, mais aussi pour eux-mêmes ! Il y a du monde en permanence en boutique, indique-t-elle. _Les deux gros pics, c'est après le départ et après l'arrivée_". De quoi faire son shopping sans louper les moments clés.