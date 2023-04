24 heures du Mans : découvrez la première rame de tramway aux couleurs du centenaire

Vous ne pouvez pas la rater ! La toute première rame du tramway floquée aux couleurs de 24 heures du Mans, à l'occasion du centenaire de la course, est déjà en circulation. Elle a transporté ses tous premiers voyageurs ce jeudi, à 7h30. Elle circule sur la ligne T2, entre Espal et Bellevue, dans les deux sens, et ne manque pas de faire parler d'elle à chaque passage.

ⓘ Publicité

Des voyageurs ou simples promeneurs s'arrêtent pour la prendre en photo. "Ça change du orange, c'est très beau", s'accordent à dire plusieurs Manceaux.

Sept autres rames en préparation

Pour le moment, seule cette rame est en circulation, mais au total, huit rames seront aux couleurs des 24 heures jusqu'à la mi-août. Les autres sont en train d'être préparées. Il faut dire que cela prend du temps : jusqu'à deux jours sont nécessaires pour floquer une rame de tramway !